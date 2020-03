Milan, suggestione Guardiola in panchina: il parere dei bookmakers

Uno dei temi caldi in casa ​Milan riguarda la scelta dell’allenatore in vista della prossima stagione, argomento di discussione che ha causato il licenziamento di Zvonomir Boban e il preludio d’addio di Paolo Maldini. Da un lato c’è Stefano Pioli, che si sta giocando la riconferma a suon di prestazioni e punti. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, ma dall’altro c’è un Ralf Rangnick pronto a farsi avanti per imporre il modello di gestione di un allenatore che veste i panni del manager e… continua a leggere sul sito di riferimento