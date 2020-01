Milan, Suso in sede con Raiola: cessione imminente? Ecco i club interessati allo spagnolo

Potrebbe essere finita con la panchina di Cagliari l’avventura di Suso con la maglia del ​Milan. In questi minuti, infatti, il classe ’93 è atteso in sede per trattare la cessione. ​Da insostituibile a cedibile. Questa la parabola dell’esterno del Milan, Suso, uno dei punti fermi della squadra rossonera negli ultimi anni, che, ora, si ritrova in uscita. Dopo una prima parte di stagione assolutamente negativa da parte dell’ex Liverpool, la dirigenza rossonera, infatti, ha deciso di metterlo in… continua a leggere sul sito di riferimento