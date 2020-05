Milan, tegola Ibrahimovic: lo svedese si ferma per un infortunio, si teme un lungo stop

Tegola Milan. Durante la partitella finale in allenamento Zlatan Ibrahimovic ha subito un infortunio. Solo gli esami medici potranno stabilire i tempi di recupero del calciatore svedese. Ma le prime impressioni, così come riporta Gianluca Di Marzio, non portano all’ottimismo. Si tratta di un problema muscolare al polpaccio. In occasione di uno scatto ha sentito tirare la gamba, fermandosi di colpo e toccandosi il polpaccio. Già ad inizio anno Ibrahimovic ha avuto qualche piccolo problema… continua a leggere sul sito di riferimento