Milan, Todibo ha detto sì: ora si tratta sulle modalità dell’operazione con il Barça

​Dopo essersi rinforzato in attacco il ​Milan vuole puntellare anche la difesa. In questo mercato di riparazione i rossoneri si sono già assicurati Zlatan Ibrahimovic, che torna a Milano dopo 8 anni, ora però si vuole rafforzare anche il reparto difensivo. Duarte starà in infermeria ancora qualche mese, mentre Caldara ha bisogno di tempo per ritrovare la miglior condizione fisica dopo essere tornato dal lungo infortunio, ecco che l’acquisto di un difensore centrale diventa quasi inevitabile e… continua a leggere sul sito di riferimento