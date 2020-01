Milan-Todibo, un indizio dà coraggio ai rossoneri: arriva un grande assist di Valverde

​Il ​​Milan è intenzionato a rinforzarsi in modo importante sul mercato al fine di risalire una classifica al momento decisamente deludente. L’obiettivo di Maldini, Boban e Massara, al momento, è quello di mettere a disposizione di Stefano Pioli un forte difensore. La scelta sembra essere caduta su Jean-Clair Todibo. Il calciatore non è stato convocato dall’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, per il derby cittadino di domani sera contro l’Espanyol. Si potrebbe trattare di un indizio… continua a leggere sul sito di riferimento