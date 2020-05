Milan, Tonali apre al trasferimento in rossonero: restano due ostacoli

Da tempo in casa Milan è tornato di moda il nome di Sandro Tonali. Il giovanissimo centrocampista del Brescia, dopo le ottime cose fatte vedere già in B, ha stregato tutti al suo primo anno di Serie A. A soli 20 anni (compiuti lo scorso 8 maggio) Tonali è già diventato non solo una delle colonne del centrocampo lombardo, ma anche uno dei pezzi pregiati che infiammeranno il prossimo calciomercato. Sul gioiellino del Brescia c’è praticamente mezza Europa, ma il calciatore preferirebbe rimanere… continua a leggere sul sito di riferimento