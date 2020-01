Milan-Torino, ore 20.45: la probabile formazione e le possibili scelte di Stefano Pioli

Dopo il rilancio in campionato, questa sera il Milan proverà a regalarsi anche l’accesso alla semifinale di Coppa Italia. Per farlo ci sarà da superare il Torino, ospite a San Siro alle 20.45. In forte dubbio la presenza da titolare di Gianluigi Donnarumma. In porta ci può essere il possibile esordio per Asmir Begovic, arrivato in questo mercato invernale per sostituire Pepe Reina. In difesa torna titolare Mateo Musacchio, che affiancherà Alessio Romagnoli al centro del reparto. I terzini… continua a leggere sul sito di riferimento