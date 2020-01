Milan-Toro 4-2, le pagelle dei rossoneri: i cambi sono decisivi, ennesima bocciatura per Piatek

​Impegno di Coppa Italia per il ​Milan che questa sera ha affrontato il Torino nella gara valida per i quarti di finale: queste le pagelle dei rossoneri. DONNARUMMA 6.5 Incolpevole in occasione dei due gol del Toro, si fa sempre trovare pronto nelle altre occasioni in cui viene chiamata in causa esibendosi in alcune ottime parate. CONTI 5.5 Uno dei pochi bocciati tra i rossoneri. Il terzino è fin troppo timido in fase offensiva e in quella difensiva soffre tantissimo la rapidità e… continua a leggere sul sito di riferimento