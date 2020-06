Milan, tutti gli uomini di Rangnick: spunta un nome clamoroso per l’attacco

La ripresa del campionato si è rivelata dolce per il Milan, nonostante l’assenza di Zlatan Ibrahimovic. Una vittoria 4-1 in casa del Lecce che fa ben sperare i tifosi in vista della rincorsa al settimo posto, l’ultimo valido per la qualificazione in Europa League. Ma oltre ai risultati da conquistare sul campo, per il club rossonero è tempo di pianificare il futuro prossimo. E il primo tassello, sembra ormai certo, sarà Ralf Rangnick, che arriverà a Milanello come nuovo allenatore (e manager)… continua a leggere sul sito di riferimento