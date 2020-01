Milan-Udinese, domenica ore 12.30: le probabili formazioni e le possibili scelte di Pioli

Il Milan ospita l’Udinese tra le mura di San Siro per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Stefano Pioli ha il compito di dare continuità alle prestazioni e ai risultati per poter tornare in corsa per un posto in Europa. Non ci saranno sorprese tra i pali. Il Milan si affiderà al solito Donnarumma per respingere gli attacchi dell’Udinese. Alle sue spalle non ci sarà Reina, trasferitosi all’Aston Villa, ma il nuovo acquisto Begovic, arrivato dal Bournemouth in prestito fino a… continua a leggere sul sito di riferimento