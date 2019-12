Milan, una squadra italiana su Borini: ma lui aspetta il Crystal Palace

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan dà la spallata decisiva all’uscita di un Fabio Borini già con le valigie fuori da Milanello. L’attaccante classe ’91 – anche mediano ed esterno – arrivato in rossonero nel 2017 non rientra nei piani del club, nonostante nella scorsa stagione, con Gattuso, avesse ritrovato campo e gol. Stefano Pioli non lo vede e Borini ha ormai capito che la sua avventura al Milan è giunta davvero ai titoli di coda. Secondo quanto riferisce il quotidiano Tuttosport, sono… continua a leggere sul sito di riferimento