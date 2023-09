Milan-Verona 1-0, gol di Leao e rossoneri ripartono

(Adnkronos) – Il Milan batte 1-0 il Verona oggi, sabato 23 settembre 2023, nel match in calendario per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I rossoneri si impongono con il gol di Leao, a segno all’8’. La vittoria permette alla squadra allenata da Pioli di salire a 12 punti e agganciare l’Inter in vetta alla classifica. I nerazzurri hanno però una partita in meno e scenderanno in campo domani a Empoli, contro l’unica squadra ancora a zero punti.

“Giochiamo sempre per vincere” dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Dazn. “Quella di oggi è una vittoria importante dopo una settimana faticosa dal punto di vista fisico e mentale contro una squadra che ci ha aggredito tanto. A volte la costruzione è stata lenta e ci è mancata un po’ di profondità”. “Oggi Leao, da capitano, si è comportato bene -aggiunge Pioli-. Credo si esageri a volte sulla negatività che gira attorno ai miei giocatori. Io mi assumo le mie responsabilità. Bisogna stare vicino con le parole e con gli atteggiamenti ai giocatori. Il gruppo è coeso e responsabile. Oggi Leao è partito molto bene e poi è calato, ma sta facendo il suo. Lui è felice con noi, con i tifosi e con il club. Quando cresci, sai di dover sopportare anche delle aspettative alte”. Il tecnico rossonero parla poi dell’infortunio di Rade Krunic. “Ha accusato un problema muscolare. Non so per quanto starà fuori ma abbiamo due diverse soluzioni in quel ruolo, ovvero Reijnders e Adli. Giocheremo due volte a settimana e avremo bisogno di tutti e tutti avranno le loro opportunità”.