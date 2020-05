Milan, verso la ripresa: si attende l’ultimo via libera prima di ripartire

Anche il Milan scalda i motori per la possibile ripartenza. Alcuni club, come ad esempio il Sassuolo, hanno riaperto le porte del proprio centro sportivo e nei prossimi giorni toccherà anche ad altre società di Serie A. FC Internazionale v AC Milan – Serie A In casa Milan, scrive La Gazzetta dello Sport, la parola chiave rimane una sola: prudenza. Mancano ancora alcuni passi prima di riprendere le attività a Milanello. In casa rossonera c’è voglia di ripresa ma solo a determinate condizioni…. continua a leggere sul sito di riferimento