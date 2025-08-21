milan,-vicino-boniface:-i-rossoneri-hanno-scelto-il-colpo-in-attacco

(Adnkronos) – Il Milan è sempre più vicino a Victor Boniface. Dopo settimane di studio, i rossoneri hanno scelto il profilo su cui concentrare gli sforzi negli ultimi giorni di calciomercato. L’attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen dovrebbe arrivare a Milano con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto (fissato intorno ai 30 milioni di euro). Non sarà dunque Rasmus Hojlund il nuovo centravanti del Diavolo, e nemmeno Dusan Vlahovic, già allenato dal tecnico Massimiliano Allegri alla Juventus.

Nelle ultime settimane, i rossoneri avevano sondato più piste per completare il reparto offensivo. Con Hojlund non convinto di lasciare il Manchester United per la destinazione Milan e l’affare Vlahovic complicato per le richieste sull’ingaggio, ecco la virata su Boniface. Ma chi è l’attaccante vicino a vestire la maglia del Diavolo? Nato in Nigeria nel 2000, Boniface è un centravanti forte dal punto di vista fisico (è alto un metro e 90), ma non solo. Classico numero 9, in campo è un giocatore anche molto tecnico e bravo negli spazi.

Nel 2024 era stato uno dei protagonisti della Bundesliga vinta dal Bayer Leverkusen. Con il club tedesco ha realizzato 32 gol e 12 assist in 61 partite (8 le reti in 19 partite dell’ultima Bundes, a causa di un infortunio alla coscia che ha compromesso la sua stagione). La curiosità? Boniface indossa (anche in nazionale) il numero 22, in ricordo della madre scomparsa il 22 agosto 2019. Un numero in questo momento libero al Milan e in passato indossato da una leggenda come Kakà.