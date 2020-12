Milan vince e resta in testa, Inter tiene il passo

ROMA (ITALPRESS) – Dieci gol e risultati significativi nelle quattro partite delle 15, valide per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo due pareggi consecutivi torna a vincere il Milan e lo fa in maniera convincente per 2-1 al “Mapei Stadium” contro il Sassuolo di De Zerbi. Pronti via ed è Leao a sbloccare il match dopo appena sei secondi di gioco (rete più veloce della storia della Serie A), sfruttando un passaggio filtrante di Calhanoglu. I rossoneri sono in forma strepitosa e al 26′ raddoppiano con Saelemaekers che mette in rete un perfetto assist dalla sinistra di Theo Hernandez.

