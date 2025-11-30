domenica, 30 Novembre , 25

Milano, 24enne violentata fuori da un locale del centro

Di Redazione-web

(Adnkronos) – Una ragazza di 24 anni ha denunciato di essere stata violentata in centro a Milano. I militari del Nucleo radiomobile hanno denunciato un 22enne italiano, incensurato, in relazione alla presunta violenza sessuale avvenuta nelle vicinanze di un locale in via Molino delle Armi, a Milano. La pattuglia è intervenuta in via Crocefisso all’angolo con via della Colma, dove è stata rintracciata la ragazza che ha riferito di essere stata vittima di violenza e ha successivamente presentato la denuncia. Il presunto autore era stato nel frattempo fermato dal personale addetto alla sicurezza del locale.  

Nel luogo indicato sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi utili alla ricostruzione dell’episodio. La giovane è stata accompagnata al Pronto soccorso della Clinica Mangiagalli per gli accertamenti sanitari del caso. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. 

