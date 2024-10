(Adnkronos) – Un uomo di 51 anni è stato trovato morto questa mattina in un hotel in via Ludovico di Breme, a Milano. La dinamica del fatto non è ancora chiara e l’evento è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto, poco prima delle 8, sono intervenuti i sanitari del 118 Areu, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.