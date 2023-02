Milano, 6mila passeggeri al giorno sulla M4 tra Linate e Dateo

Sala: dati utilizzo meglio del previsto. Salvini: 1,7 mld ben spesi

Milano, 8 feb. (askanews) – Quotidianamente sono 6mila in media i passeggeri che utilizzano la prima tratta della metro 4 a Milano, da Linate a Dateo. E’ quanto emerso al termine di un sopralluogo ai cantieri della seconda tratta, quella che arriva in San Babila, del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, col sindaco meneghino, Giuseppe Sala.

“I dati di utilizzo della prima tratta della M4 sono molto buoni, meglio del previsto”, ha detto Sala. “Siamo intorno ai 6 mila passeggeri al giorno sulla tratta Linate-Dateo – ha precisaro Renato Aliberti, amministratore delegato della M4 – Sono le prime rilevazioni che abbiamo fatto, ma contiamo che gli utenti aumentino”.

Per il sindaco i dati sono la prova che “Se ai cittadini in una località come Milano dai l’occasione di usare il trasporto pubblico lo scelgono. E’ chiaro che noi andremo avanti per cercare di cambiare la logica del traffico, e se riusciamo a dare un’alternativa tutto torna”. “Sono 1,7 miliardi ben investiti – ha aggiunto Salvini – Dieci chilometri, 21 stazioni, si arriva a Linate, si uniscono anche periferie”.

Quanto alla visita al cantiere “abbiamo visto lo stato di avanzamento dei lavori e ci ha molto soddisfatto – sono state le parole del sindaco – Obiettivamente vedendo da giù si capisce la difficoltà operativa, lavorare a meno 25 metri è una complessità. Però la buona notizia di oggi è che tutto sta andando bene”.

