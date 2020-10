Milano, a Palazzo Pirelli il nuovo Baby Pit Stop Unicef

MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento al Seno Materno è stato inaugurato a Palazzo Pirelli il Baby Pit Stop, un nuovo e confortevole spazio riservato alle mamme che vogliono allattare il proprio bambino e provvedere al cambio di pannolino quando si trovano fuori casa. Il progetto nasce in collaborazione con Unicef e dà voce a tutte quelle realtà, dalle famiglie alle associazioni, che si sono rivolte al Consiglio per le Pari Opportunità (CPO) per avere sempre più luoghi family frendly nelle città.

“Con il Baby Pit Stop vogliamo dare un piccolo segnale di grande attenzione alle famiglie lombarde – ha detto il presidente del Consiglio regionale,

