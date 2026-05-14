Roma, 14 mag. (askanews) – Milano accoglie Transpotec Logitec 2026, l’appuntamento fieristico di riferimento in Italia per la mobilità professionale e la logistica, in programma dal 13 al 16 maggio presso Fiera Milano Rho. L’edizione di quest’anno si preannuncia cruciale per il settore, animata da due grandi focus: l’assoluta centralità del trasporto su strada per l’economia nazionale e l’urgenza di una transizione ecologica non più rimandabile.

I numeri, del resto, confermano la portata della sfida. Secondo gli ultimi dati Istat, il trasporto su gomma continua a rappresentare la spina dorsale indiscussa della logistica italiana: nel 2024 ha movimentato il 92,1% delle merci totali (1.205,1 milioni di tonnellate), con un predominio che tocca il 96,8% nei trasporti interni. In questo scenario, l’efficienza, l’innovazione e l’affidabilità dei veicoli industriali si confermano fattori determinanti per la competitività dell’intero “sistema Paese”.

Come si concilia questo primato con gli ambiziosi obiettivi del Green Deal, che punta a trasferire entro il 2030 il 30% del trasporto merci su lunga distanza verso modalità alternative? La fiera milanese darà voce e spazio a chi sta già trasformando queste sfide in soluzioni concrete. Tra i portavoce di questa evoluzione, il padiglione 14 ospiterà le realtà abruzzesi Silver Service e STS, presenti in fiera per dimostrare come il mercato stia rispondendo alle nuove direttive europee.

Attraverso la filosofia progettuale “Oltre il 4.0”, le due aziende porteranno a Transpotec Logitec la loro visione orientata ad anticipare le esigenze di domani. Un esempio tangibile di questa direzione è la linea Eco Silver una divisione sviluppata appositamente per integrare soluzioni ecologiche negli allestimenti, portando l’attenzione all’ambiente direttamente sull’asfalto senza sacrificare la robustezza essenziale per il lavoro intensivo. La partecipazione di Silver Service e STS a questa edizione assume inoltre un forte valore celebrativo: i 60 anni di attività, a testimonianza di un percorso di innovazione ininterrotto iniziato nel 1966 dai fratelli Vittorio e Angelo Silvestri.

Transpotec Logitec 2026 si conferma così l’hub imprescindibile in cui le necessità del presente incontrano le tecnologie del futuro, tracciando la strada verso una logistica sempre più efficiente e sostenibile.