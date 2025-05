milano,-accoltellamento-vicino-stazione-centrale:-51enne-in-pericolo-di-vita

(Adnkronos) – Un grave episodio di violenza si è verificato questa mattina intorno alle 6.30 nei pressi della zona Napo Torriani, vicino a un hotel non lontano dalla Stazione Centrale di Milano. Un cittadino italiano di 51 anni nato in Egitto è stato accoltellato da un’altra persona. Secondo quanto si apprende, il presunto aggressore sarebbe un detenuto in regime di semilibertà napoletano nato nel 1990, attualmente detenuto presso il carcere di Bollate. L’uomo usufruiva di permessi giornalieri per lavorare nell’hotel nei pressi della stazione, dove era impiegata anche la vittima.

Già da ieri pomeriggio il detenuto non si era presentato al lavoro, e in serata non aveva fatto rientro in carcere. Questa mattina, intorno alle 6:30, avrebbe aggredito il collega con un coltello, probabilmente al culmine di una lite, anche se il movente è ancora in fase di accertamento. La vittima attualmente si trova in ospedale.

Secondo le prime informazioni, l’uomo ferito è stato raggiunto da diversi fendenti in più parti del corpo. A seguito dell’aggressione, la vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico: si trova attualmente in pericolo di vita.