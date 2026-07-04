domenica, 5 Luglio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOMilano, aggressione in strada e 20 coltellate a uno sconosciuto: bloccato dai...
milano,-aggressione-in-strada-e-20-coltellate-a-uno-sconosciuto:-bloccato-dai-clienti-del-bar
Milano, aggressione in strada e 20 coltellate a uno sconosciuto: bloccato dai clienti del bar
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Milano, aggressione in strada e 20 coltellate a uno sconosciuto: bloccato dai clienti del bar

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) –
L’aggressione fuori dal bar e le 20 coltellate alla schiena. È stato un gesto violento e, al momento, del tutto inspiegabile quello che si è consumato ieri, sabato 4 luglio, intorno alle 7.30 del mattino in zona San Siro, a Milano.  

Un uomo di 55 anni è davanti al tavolo di un bar e parla con il padre, seduto lì accanto. Alle sue spalle arriva un giovane con il volto seminascosto. Si chiama Lamine Saidilly, ha 22 anni ed è di Conegliano Veneto. In mano regge un coltello dalla lama affialata. Sette centimetri che affonda una ventina di volte nella schiena della vittima senza alcun motivo.  

E’ all’esterno del bar ‘La Giada’, in via Capecelatro, zona San Siro, che si consuma l’aggressione. Saidilly, un ragazzo italiano di origine gambiana, viene fermato dalle forze dell’ordine dopo essere stato bloccato a terra dall’anziano padre della vittima e da un cittadino egiziano insieme ad alcuni avventori del locale. La vittima è trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove versa in condizioni molto gravi. Secondo le prime ricostruzioni, il 55enne si era fermato a chiacchierare con alcuni clienti e con il padre all’esterno del locale. All’improvviso, il 22enne, che camminava da solo lungo la via, si è avvicinato e, senza dire una parola, ha estratto un coltello dalla lama di circa 7 centimetri, scagliandosi contro il 55enne.  

Un’aggressione che sembrerebbe essere del tutto immotivata: i due non avrebbero alcun legame pregresso. Nato a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, Lamin Saidilly avrebbe trascorso del tempo nel Regno Unito. Risulta essersi allontanato dalla propria casa circa una settimana fa e si trovava a Milano solo da pochi giorni. Al momento, gli inquirenti fanno sapere che non risultano precedenti ricoveri o trattamenti per problemi psichiatrici a carico del giovane. Le indagini della polizia sono in corso. 

Previous article
Terremoto in Venezuela, bilancio vittime continua a salire: i morti sono quasi 3mila
Next article
Ultimo e il concerto dei record, la favola è realtà: “Siamo nella storia”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ultimo e il concerto dei record, la favola è realtà: “Siamo nella storia”

(Adnkronos) - Tor Vergata, 4 luglio. Qui, come promesso, la favola è diventata realtà. Quando Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, canta “Dove gli ultimi...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Terremoto in Venezuela, bilancio vittime continua a salire: i morti sono quasi 3mila

(Adnkronos) - Continua a salire il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. I morti sono...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran-Usa, colloqui in pausa per i funerali di Khamenei: attese milioni di persone

(Adnkronos) - Colloqui in pausa tra Iran e Usa. I due Paesi hanno infatti deciso di sospendere per una settimana i negoziati fino alla...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Papa Leone XIV varca la Porta d’Europa a Lampedusa: “Più delle parole contano i gesti, mondo sia più umano”

(Adnkronos) - Papa Leone, in visita pastorale a Lampedusa, varca la Porta d’Europa e -con un fuoriprogramma- si incammina da solo sugli scogli salendo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.