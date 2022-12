Milano, al via da domani i mercatini di Natale in piazza Duomo

78 casette visitabili da oggi, oltre 1200 mq di allestimento

Milano, 1 dic. (askanews) – Tornano con oltre 1.200 metri quadrati di allestimento i mercatini di Natale in Piazza Duomo a Milano, che verranno inaugurati domani alle 12 con una cerimonia a cui prenderà parte anche il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala. Il mercatino, che accoglierà i cittadini milanesi e lombardi ma anche migliaia di turisti da ogni parte del mondo, è composto da 78 casette in legno, realizzate per il secondo anno consecutivo da Eurostands per la città di Milano. Elemento di spicco: una grande porta, simbolo di inclusione. “Il filo conduttore del Mercatino di Natale e degli eventi che vi faranno da cornice – si legge in un comunicato degli allestitori – vuole essere un invito alla pace attraverso il rispetto del prossimo, della natura e della nostra terra, anche attraverso la capacità di meravigliarsi e stupirsi”.

All’interno di ogni casetta sarà possibile trovare idee regalo, addobbi tradizionali e golosità di ogni genere tipiche del periodo. Per la loro realizzazione sono stati necessari oltre 20 giorni di lavoro tra progettazione, produzione, falegnameria, verniciatura, grafica: 78 casette realizzate in legno listellare di abete con capriate in ferro che si differenziano in grandezza l’una dall’altra, a cui se ne aggiunge una più grande da 48 metri quadrati, la Casetta di Babbo Natale.

