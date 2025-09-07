domenica, 7 Settembre , 25

Mipel, pelletteria e accessori moda ‘protagonisti’ a Milano

(Adnkronos) - Pelletteria e accessori moda 'protagonisti' a...

MotoGp Catalogna, vince Alex Marquez davanti a suo fratello Marc e Bastianini

(Adnkronos) - Alex Marquez con la Ducati Gresini...

Gp Monza, dai ministri Salvini e Abodi a Balotelli e Lazza, gli arrivi ‘eccellenti’ nel paddock

(Adnkronos) - Il Gp di Monza di Formula...

Pisa celebra la musica con i Level 42: concerto sold-out e messaggio di pace

(Adnkronos) - Unica tappa italiana e ultima del...
milano,-ancora-tanti-in-fila-per-l’ultimo-saluto-a-giorgio-armani
Milano, ancora tanti in fila per l’ultimo saluto a Giorgio Armani

Milano, ancora tanti in fila per l’ultimo saluto a Giorgio Armani

Video NewsMilano, ancora tanti in fila per l'ultimo saluto a Giorgio Armani
Redazione-web
Di Redazione-web

Da De Laurentiis a Fognini-Pennetta, camera ardente chiude alle 18

Milano, 7 set. (askanews) -Continua, senza sosta, l’afflusso di persone in fila per dare l’ultimo saluto a Giorgio Armani, lo stilista scomparso a 91 anni.Dalle 9, alla riapertura della camera ardente, amici, colleghi, gente comune, sportivi, personalità dello spettacolo hanno portato il loro omaggio al “re” della moda in via Bergognone, all’Armani/Teatro.Tra i tanti arrivati in mattinata, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, la coppia del tennis Fabio Fognini e Flavia Pennetta, Silvana Armani, la nipote di Giorgio, Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine, Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis (lo stilista ha disegnato tra le altre anche le divise per il Napoli), la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. La camera ardente resterà aperta fino alle 18, poi i funerali funerali lunedì in forma privata, come espressamente voluto dallo stilista. A Milano proclamato il lutto cittadino.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.