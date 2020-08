In molti sono rimasti a Milano. Le presenze compensano il crollo turistico. . Decurtato del 65 per cento il traffico negli aeroporti, crollati fino al 90 per cento i fatturati degli alberghi con tassi di occupazione piombati dall’80 per cento del 2019 al 5 attuale

