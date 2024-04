Milano Classica, Elio a Milano con “Animali da palcoscenico”

Il 24 aprile sul palco di IBM Studios

Milano, 22 apr. (askanews) – Mercoledì 24 aprile alle ore 21.00 l’Orchestra Milano Classica salirà nuovamente sul palco di IBM Studios con il programma “Animali da palcoscenico”. A fare compagnia alla storica compagine, che su quello stesso palco ha festeggiato i 30 anni di attività meno di un anno fa, uno dei personaggi più amati della musica italiana, il cantante e musicista Elio.

Nella settimana in cui si festeggia la Giornata Mondiale della Terra, il programma guidato dal giovane direttore Ernesto Colombo è dedicato a tutte le specie animali, reali o di fantasia, del nostro pianeta e unisce brani classici di grandi compositori del Novecento come la Suite per piccola orchestra “Gli Uccelli” di Ottorino Respighi e Pierino e il Lupo di Sergej Prokofiev – fiaba musicale per eccellenza la cui voce recitante è affidata per l’appunto all’estro di Elio – ad altre sorprese musicali che spazieranno dall’opera settecentesca di Mozart alla musica contemporanea di Lombardi, orchestrata per l’occasione dal compositore in residence Cosimo Carovani. Il tutto senza dimenticare uno dei più grandi successi di Elio e le Storie Tese, nella versione sinfonica di Enzo Romano.

“Siamo davvero felici che Elio abbia accettato il nostro invito” dice la direttrice artistica dell’Orchestra Claudia Brancaccio. “Elio incarna perfettamente la “mission” divulgativa di Milano Classica: quella di portare la musica classica ad un pubblico più vasto possibile, a quel pubblico curioso e potenzialmente affamato di cultura, ma che deve innanzitutto essere stimolato a mettere piede in una sala da concerto. Da flautista diplomato al Conservatorio di Milano e melomane, Elio è una sorta di ambasciatore della musica classica proprio nei confronti di coloro che non sono appassionati. O, per come la vedo io, nei confronti di coloro che non sanno ancora quanto possa essere appassionante questo genere di musica”.

Dopo aver ideato e promosso originali modalità di fruizione del concerto classico sia in Palazzina Liberty (sua sede storica attualmente in ristrutturazione) sia nella Sala Viscontea del Castello Sforzesco, Milano Classica rinnova dunque costantemente la volontà di aprire le porte della grande musica a un pubblico sempre più eterogeneo, grazie anche all’attuale e sempre più importante sinergia con IBM Studios Milano: una location che consente di sfruttare al massimo le potenzialità della tecnologia per arricchire e ampliare l’esperienza culturale.

Milano Classica ci accompagnerà per tutta l’estate milanese dai Giardini del Pime a Villa Mirabello fino al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco.