Milano, Comune approva progetto fattibilità per tram 24 fino a Ieo

Base per programmare appalto nel 2023 e finire opera per il 2026

Milano, 17 dic. (askanews) – Passo avanti per il prolungamento della tranvia 24, dal quartiere Selvanesco all’Istituto Europeo di Oncologia. È stato infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, necessario per l’inserimento nel prossimo programma triennale delle opere. Questo passaggio permetterà di programmare la gara d’appalto già nel 2023 e immaginare la fine dell’opera per il 2026.

Il progetto, del costo di 25,82 milioni di euro, è finanziato con fondi complementari al Pnrr per grandi città e prevede un prolungamento di circa 1,3 chilometri che, a partire dall’esistente anello di inversione a Selvanesco, arriva in prossimità dell’Istituto. L’opera comprende anche la realizzazione del collegamento verticale con la passerella prevista nel progetto di ampliamento dello Ieo.

Il tracciato tranviario, con una sola nuova fermata, si inserisce lungo via Ripamonti, in sede protetta al centro strada. Nel primo tratto, sprovvisto di parterre centrale, sarà necessario crearne uno per accogliere la tranvia e garantire la protezione della sede. Mentre nel secondo tratto la tranvia si collocherà nel parterre esistente, attraversando tutte e quattro le intersezioni, regolate con semafori.

Il progetto complessivo prevede anche delle modifiche alla viabilità, sia per inserire i parterre nel primo tratto sia per migliorare i flussi di traffico. Questo prolungamento consentirà di alleggerire viale Ripamonti dal traffico veicolare, consentendo di raggiungere con un solo mezzo pubblico un importante centro ospedaliero.

continua a leggere sul sito di riferimento