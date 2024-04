Milano, Comune cerca di valorizzare Darsena con attività sportive

Bando per operatore che avvii test valido da giugno a ottobre 2024

Milano, 20 apr. (askanews) – Da giugno a ottobre 2024 prenderà il via “Darsena Sport”, progetto per animare, in via sperimentale, l’area tra i Navigli, la Darsena e piazza XXIV maggio con iniziative e progetti di natura sportiva. È online l’avviso pubblico con cui l’Amministrazione comunale intende procedere all’individuazione di un soggetto interessato a realizzare il palinsesto delle iniziative, mediante la stipulazione di un accordo di collaborazione, con l’obiettivo di animare in maniera coinvolgente e in sicurezza alcuni tra i tradizionali luoghi di aggregazione e socialità amati dai milanesi e dai turisti.

Sarà dato risalto alle attività di promozione della pratica sportiva, in ottica di avvicinamento alle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Il programma potrà comporsi di mostre, esposizioni, installazioni, workshop, attività laboratoriali, incontri, dibattiti, approfondimenti, azioni di sensibilizzazione e networking. Gli appuntamenti dovranno essere gratuiti, aperti e accessibili a tutti e tutte, con particolare attenzione a giovani, famiglie e persone con disabilità sensoriali e motorie; inoltre dovranno essere gestiti in maniera sostenibile e organizzati in modo da favorire l’uso dei mezzi pubblici.