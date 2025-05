milano-cortina-2026,-airbnb-lancia-nuove-esperienze-con-gli-atleti

Milano, 29 mag. (askanews) – A meno di un anno dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Airbnb – partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici a livello globale – ha annunciato una collezione di Esperienze ospitate da 26 atleti di fama internazionale. A partire da domani, gli amanti dello sport potranno prenotare diverse Esperienze esclusive ospitate da leggende dello sport, a cui si aggiungerà il 23 giugno un’escursione in bici tra le Alpi in compagnia di Arianna Fontana – la pattinatrice di velocità short track italiana più vincente nella storia delle Olimpiadi invernali. Con oltre 2 milioni di spettatori attesi per l’edizione dei Giochi Olimpici Invernali più diffusa della storia, Airbnb intende inoltre rafforzare il proprio impegno verso un turismo responsabile sostenendo progetti di tutela in diversi siti patrimonio dell’umanità UNESCO in Veneto, tra cui le celebri Dolomiti, sede di numerose gare olimpiche.

Queste novità sono state annunciate a Milano dal co-fondatore e CEO di Airbnb, Brian Chesky, durante una tavola rotonda dedicata all’impegno di Airbnb in vista dei prossimi Giochi Olimpici: “Airbnb è da sempre sinonimo di esperienze uniche che mettono le persone in contatto, e le Esperienze con atleti olimpici e paralimpici permettono agli amanti dello sport di avvicinarsi ai loro idoli come mai prima d’ora”, ha dichiarato Chesky. “Queste Esperienze, rese possibili grazie ai nostri 26 atleti host, offriranno uno sguardo privilegiato sui Giochi”.