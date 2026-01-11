domenica, 11 Gennaio , 26

Milano Cortina 2026, Andrea Bocelli alla cerimonia di apertura

(Adnkronos) – Il Maestro Andrea Bocelli, una delle voci più riconosciute nel panorama artistico internazionale e simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, si esibirà alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, il 6 febbraio. Nel corso di una carriera unica, il Maestro ha saputo unire la solidità tecnica della grande tradizione lirica italiana con una straordinaria capacità di trasmettere emozioni in modo diretto e universale. La sua presenza rappresenta un ponte naturale tra musica e sport: non si tratta solo di un ritorno nel contesto olimpico, dopo la sua partecipazione alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Invernali di Torino 2006, ma anche un’occasione per raccontare i Giochi attraverso il nostro patrimonio musicale italiano conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. 

Durante la Cerimonia di Apertura, la sua performance costituirà uno dei passaggi più iconici dell’evento, coniugando lo spettacolo e l’essenza dei valori olimpici. La partecipazione del Maestro Andrea Bocelli contribuirà così a rafforzare e valorizzare l’identità dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, conferendo alla narrazione un tono contemporaneo e allo stesso tempo globale. Ispirata all’idea dell’Armonia che guida l’intera Cerimonia Inaugurale realizzata da Balich Wonder Studio, la sua esibizione darà vita a un momento intenso ed emozionante in cui la musica diventa espressione condivisa, in grado di affiancare i gesti e le storie degli atleti. 

