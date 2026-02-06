venerdì, 6 Febbraio , 26
milano-cortina-2026,-italiani-in-gara-oggi:-programma,-orario-e-dove-vederli-in-tv-(in-chiaro)
Milano Cortina 2026, italiani in gara oggi: programma, orario e dove vederli in tv (in chiaro)

Milano Cortina 2026, italiani in gara oggi: programma, orario e dove vederli in tv (in chiaro)

DALL'ITALIA E DAL MONDOMilano Cortina 2026, italiani in gara oggi: programma, orario e dove vederli in tv (in chiaro)
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Si continua a gareggiare a Milano Cortina 2026, oggi, venerdì 6 febbraio – in diretta tv e streaming – in una giornata che si concluderà con la cerimonia d’apertura che segnerà l’inizio ufficiale dei Giochi invernali di scena in Italia. 

Dopo l’esordio (vincente) delle azzurre dell’hockey su ghiaccio femminile e della coppia Mosaner-Costantini nel curling, tocca al pattinaggio di figura (danza sul ghiaccio, artistico e singolo femminile), oltre al ritorno proprio di Mosaner-Costantini nella fase round robin. Ecco il programma completo. 

 

9.55 Charlene Guignard, Marco Fabbri – Pattinaggio di figura, team event (danza sul ghiaccio, rhythm dance) 

10.05 Stefania Constantini, Amos Mosaner – Curling, doppio misto (round robin) 

11.35 Sara Conti, Niccolò Macii – Pattinaggio di figura, team event (coppie artistico, programma corto) 

13.35 Lara Naki Gutmann – Pattinaggio di figura, team event (singolo femminile, programma corto) 

14.35 Stefania Constantini, Amos Mosaner – Curling, doppio misto (round robin) 

 

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? La diretta tv delle Olimpiadi sarà disponibile su Rai Sport Hd. Streaming su Rai Play, Eurosport1, Eurosport2, Dazn, Discovery Plus, Hbo Max. 

  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.