venerdì, 23 Gennaio , 26

Università degli Studi di Roma Tor Vergat e UniPi, formazione e ricerca per veterinari

(Adnkronos) - L'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e...

‘Il re del cachemire’ Cucinelli ricorda Valentino: “Veniva in boutique e chiedeva lo sconto, un onore”

(Adnkronos) - Tra i tanti ricordi di Valentino,...

Materie prime seconde, la crisi parte dalla plastica

(Adnkronos) - Il riciclo in Europa ha assunto...

Ursula Andress, da Bond girl a vittima di truffa: perde quasi 20 milioni

(Adnkronos) - Da Bond girl a vittima di...
milano-cortina-2026,-la-nazionale-israeliana-di-bob-si-qualifica:-“i-sogni-diventano-realta”
Milano Cortina 2026, la nazionale israeliana di bob si qualifica: “I sogni diventano realtà”

Milano Cortina 2026, la nazionale israeliana di bob si qualifica: “I sogni diventano realtà”

DALL'ITALIA E DAL MONDOMilano Cortina 2026, la nazionale israeliana di bob si qualifica: "I sogni diventano realtà"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La squadra di bob israeliana per la prima volta nella sua storia si è qualificata alle Olimpiadi e gareggerà nelle competizioni a due e a quattro maschili ai Giochi di Milano Cortina 2026. Uno “storico traguardo”, festeggia sui social il Comitato olimpico israeliano, precisando che con la squadra di bob sale a 9 il numero di atleti attesi in Italia, in 5 diverse discipline. 

 

“I sogni diventano realtà. Per Israele ‘impossibile’ è solo qualcosa che facciamo ogni giorno”, esulta sui social la squadra di bob. La qualificazione alle Olimpiadi è “una missione” – ricordano – nata 12 anni fa. A guidarla il capitano Adam Edelman, che ha già partecipato alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018 gareggiando nello skeleton. Anche gli altri compagni di squadra sono atleti provenienti da altre discipline. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.