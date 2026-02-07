milano-cortina-2026,-romanista-e-parente-della-grande-gina:-lollobrigida-vince-l’oro-(anche-di-mamma)

(Adnkronos) – Lacrime di gioia, tricolore sulle spalle e il piccolo Tommaso in braccio: Francesca Lollobrigida regala all’Italia il primo oro di Milano-Cortina 2026, trionfando nei 3000 metri di pattinaggio di velocità con il nuovo record olimpico di 3’54″28.

Nata il 7 febbraio 1991 a Frascati, nei Castelli Romani, la pattinatrice azzurra – pronipote dell’indimenticabile Gina Lollobrigida – ha festeggiato la medaglia nel giorno del suo 35esimo compleanno, tra sorprese familiari e un bagno di folla.

“Volevo ritirarmi quest’anno, è stata la peggiore stagione della mia vita, ho pianto tanto”, ha rivelato in conferenza stampa, commossa. “Ma mio marito, la mia famiglia e la federazione mi hanno chiesto di non mollare, e ce l’ho fatta”. Onestamente, “pattinavo per il bronzo, che per me sarebbe stato oro, ma io sono una combattente”. E combatte, da mamma: “La maternità mi ha cambiato, le vittorie più belle sono quelle dopo essere diventata madre. Ho vinto il Mondiale, l’oro, ma ho riscoperto me stessa come atleta, mamma e donna. Si può essere mamme e tornare più forti di prima: Milano-Cortina era il modo per mostrarlo alla gente”.

Ex regina del pattinaggio in linea con 16 titoli mondiali, Lollobrigida vive tra Roma e Baselga di Piné per gli allenamenti. Dopo l’argento nei 3000m e il bronzo nella mass start a Pechino 2022, e l’oro mondiale sui 5000m a Hamar 2025 (primo per un’italiana), ha centrato il sogno olimpico post-maternità – Tommaso è nato nel 2023. “Non è una fase finita: da sola non ce l’avrei fatta, è un lavoro di squadra enorme”, sottolinea. “Amo pattinare, l’ho dimostrato oggi, ma serve una rete organizzativa, ed è la parte più dura. La maternità può allungarmi la carriera? Non lo so”.

Momento tenerezza: “Mia sorella e mio marito hanno portato una torta con le candeline per il mio compleanno, ma purtroppo non ho ancora parlato con lei perché scappa, e pure mio marito segue Tommaso. Vorrei spegnerle insieme a loro. La sorpresa di mia sorella qui mi ha dato un’energia maggiore, è stata fondamentale dalla ripresa degli allenamenti”. E poi l’incontro col Presidente Mattarella al villaggio olimpico, con Arianna Fontana, Pietro Sighel, Davide Ghiotto e Andrea Giovannini: “È stato bello, ha interagito come uno di noi, sponsorizzando il nostro sport. Ha chiamato? Non lo sapevo, ma sono contenta”. Tifosa sfegatata della Roma – i giallorossi l’hanno omaggiata sui social. Lollobrigida sogna ancora: “Prima finisco la stagione, ma poi vorrei un altro bimbo. Non voglio lasciare Tommaso da solo”. E ancora: “Qualcuno dice che le donne riescono a fare tante cose, ma è vero”. Punto e a capo. (di Andrea Persili)