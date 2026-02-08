domenica, 8 Febbraio , 26
Milano-Cortina, 5,3 mld interazioni social olimpici per apertura

Di Redazione-web

Milano, 8 feb. (askanews) – “La cerimonia di apertura” dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina del 6 febbraio “ha avuto uno degli ascolti più alti nella storia della televisione italiana. Abbiamo avuto una media di 9,27 milioni di spettatori e da parte nostra, i profili social delle Olimpiadi hanno generato 5,3 miliardi di interazioni, il che è davvero notevole”. Lo ha detto il portavoce del Cio, Mark Adams.

“Abbiamo un piccolo gruppo di influencer – ha aggiunto – con cui collaboriamo per cercare di diffondere il messaggio olimpico. L’intero panorama televisivo e digitale sta cambiando. Dobbiamo proteggere i diritti dei nostri partner televisivi, ma stiamo collaborando con alcuni influencer e gli atleti hanno un utilizzo limitato” delle riprese. “Stiamo allentando le regole e ad atleti e influencer viene data maggiore libertà d’azione” ha concluso.

