Milano Cortina, Abodi: medaglie Italia eredità da non sprecare

Atleti “ci chiedono di dare oppurtinità a loro e ad altri”

Milano, 21 feb. (askanews) – “Non dobbiamo sprecare nulla, non soltanto delle emozioni, ma anche dei risultati. In tutte le discipline gli atleti ci hanno mandato dei messaggi di cosa possiamo e dobbiamo fare insieme a tutte le altre istituzioni. Quello che è successo per il padiglione della Fiera è soltanto un segnale, la vera eredità dei Giochi passa attravero queste medaglie e comunque l’impegno di questi ragazzi che ci chiedono di dare opportunità a loro e ad altri”. Lo ha deto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine di una visita a Casa Italia.”Io sono convinto che ancora ci sia tanto talento inespresso che dobbiamo cercare di far emergere e di far esprimere al meglio e quindi le infrastrutture materiali e gli impianti sono certamente un veicolo, la scuola è una nostra ossessione e gli investimenti che il ministro Valditara sta portando avanti, il miliardo sulle palestre scolastiche, è soltanto uno degli elementi più visibili di un impegno che dovrà necessariamente continuare”.”È un problema di palestre, è un problema di apertura delle palestre per le associazioni e le società sportive nel pomeriggio, è un problema di programma didattico, è un problema di formatore e quindi di corsi di laurea in scienze motorie. Abbiamo un’idea complessiva del tema e del problema. Questi sono risultati comunque che sono espressione di 4 anni di preparazione ai quali il governo ha dato un sostegno significativo” ha continuato.”Non dovrò dirlo io, potete saperlo direttamente dai presidenti Roda (Fisi) e Gios (Fisg), quello che abbiamo fatto in 4 anni, non soltanto dal punto di vista finanziario. Ci piace condividerlo e sappiamo anche cosa fare da lunedì mattina in poi, fermo restando che per noi questo impegno si consacra fino al 15 di marzo, perché le Paralimpiadi rappresentano alla stessa maniera un fattore di qualificazione della maturità e della sensibilità sociale di questo Paese” ha concluso.