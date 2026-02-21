sabato, 21 Febbraio , 26

Il dolore cronico è rosa, ecco perché dura di più nelle donne

(Adnkronos) - "Moltiplicherò grandemente le tue pene", disse...

Milano Cortina, l’esercitazione sui 1500: oggi per Lollobrigida è corsa all’oro

(Adnkronos) - Non era la sua, lo aveva...

Mosca sviluppa i ‘droni madre’, la mossa russa per colpire in profondità l’Ucraina

(Adnkronos) - 'Droni madre' in grado di colpire...

Di Maio nominato professore onorario al King’s college di Londra

(Adnkronos) - L'ex ministro degli Esteri Luigi Di...
milano-cortina,-abodi:-medaglie-italia-eredita-da-non-sprecare
Milano-Cortina, Abodi: medaglie Italia eredità da non sprecare

Milano-Cortina, Abodi: medaglie Italia eredità da non sprecare

AttualitàMilano-Cortina, Abodi: medaglie Italia eredità da non sprecare
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 21 feb. (askanews) – “Non dobbiamo sprecare nulla, non soltanto delle emozioni, ma anche dei risultati. In tutte le discipline gli atleti ci hanno mandato dei messaggi di cosa possiamo e dobbiamo fare insieme a tutte le altre istituzioni. Quello che è successo per il padiglione della Fiera è soltanto un segnale, la vera eredità dei Giochi passa attravero queste medaglie e comunque l’impegno di questi ragazzi che ci chiedono di dare opportunità a loro e ad altri”. Lo ha deto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine di una visita a Casa Italia.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.