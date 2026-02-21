Milano-Cortina, Abodi: medaglie Italia eredità da non sprecare

Milano, 21 feb. (askanews) – “Non dobbiamo sprecare nulla, non soltanto delle emozioni, ma anche dei risultati. In tutte le discipline gli atleti ci hanno mandato dei messaggi di cosa possiamo e dobbiamo fare insieme a tutte le altre istituzioni. Quello che è successo per il padiglione della Fiera è soltanto un segnale, la vera eredità dei Giochi passa attravero queste medaglie e comunque l’impegno di questi ragazzi che ci chiedono di dare opportunità a loro e ad altri”. Lo ha deto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine di una visita a Casa Italia.