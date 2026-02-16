martedì, 17 Febbraio , 26

Milano-Cortina, Abodi: Tabanelli esempio di coraggio e forza

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 17 feb. (askanews) – “La 23a medaglia tricolore è un elettrizzante bronzo che Flora Tabanelli ha conquistato nel Freestyle Big Air! Lanciarsi lungo i 75m di rampa con 37 gradi di pendenza, lo stacco e l’inizio di una danza di ben 4 rotazioni e mezzo, hanno reso una semplice nevicata a Livigno parte della coreografia di un capolavoro”. Lo ha scritto sui suoi canali social il ministro dello Sport, Andrea Abodi.

“In quel grab, cara Flora, c’era l’Italia intera! Anche tu – ha proseguito il ministro – esempio di coraggio, forza e determinazione, nonostante quel crociato rotto che stasera ti ha accompagnato nella tua impresa trattenendo il fiato, come tutti noi. Sei l’emblema di una disciplina che sa di gioventù, dei tuoi meravigliosi 18 anni che si consacrano nella conquista di questo ennesimo podio italiano che darà una vigorosa spinta a tutto il movimento che ha tanta voglia di crescere ancora… e ancora”, ha concluso Abodi.

