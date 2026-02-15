Milano-Cortina, ai Giochi 18.000 volontari di cui 2.000 dall’estero

Milano, 15 feb. (askanews) – Sono 18.000 i volontari impegnati nell’organizzazione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina, di cui oltre 2.000 vengono dall’estero, per un totale di 98 nazionalità. Il 46% ha meno di 35 anni e il 15% ne ha più di 60. Sono impiegati per metà nei siti di gara e altrettanti e nei villaggi e nei luoghi complementari. I ruoli sono 70 in 23 aree operative. Questi i numeri evidenziati durante il punto stampa quotidiano sull’andamento dei Giochi.

Il percorso di selezione è iniziato nel settembre del 2024 con l’apertura delle candidature, dalla quale sono arrivate 130.000 espressioni di interesse e 10.000 candidature nelle prime 48 ore. Sono seguiti 35.000 colloqui in 11 mesi.

“Abbiamo cercato di fare dei nuovi Giochi, una Olimpiade diffusa, cercando volontari sui territori. Questo ci ha permesso di diminuire il carico logistico, un punto sfidante che finora è stato abbastanza gestito. Ciò significa anche lasciare delle competenze sui territori, permettere ai giovani di avvicinarsi a questo mondo” ha detto Diana Bianchedi, Chief Strategy Planning & Legacy Officer della fondazione Milano Cortina 2026.

“Siamo andati a cercare persone che avessero ovviamente la disponibilità, la conoscenza della lingua, ma che fossero accumulate dall’entusiasmo di partecipare, dalla passione per lo per lo sport e dalla voglia di mettersi in gioco con un team di persone diffuso su tutti i territori” ha aggiunto Irene Marcatto, a capo dei volontari di Milano Cortina 2026.