martedì, 17 Febbraio , 26

Shein sotto indagine Ue, nel mirino la vendita di materiale pedopornografico

(Adnkronos) - Shein finisce sotto indagine Ue. In...

‘Blocca l’Hpv’, serie A Women e Msd per prevenzione cancro da Papillomavirus

(Adnkronos) - La metafora del portiere di calcio...

Morto a 84 anni il reverendo Jesse Jackson, pioniere per i diritti civili

(Adnkronos) - Morto a 84 anni il reverendo...

Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale

(Adnkronos) - Il gup di Roma ha rinviato...
milano-cortina,-arriva-trump?-cio:-“chiedete-alla-casa-bianca”
Milano Cortina, arriva Trump? Cio: “Chiedete alla Casa Bianca”

Milano Cortina, arriva Trump? Cio: “Chiedete alla Casa Bianca”

DALL'ITALIA E DAL MONDOMilano Cortina, arriva Trump? Cio: "Chiedete alla Casa Bianca"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Trump a Milano per la finale di hockey? E’ una domanda da fare direttamente alla Casa Bianca”. Lo ha fatto sapere il Cio in conferenza stampa, sottolineando di “non essere a conoscenza di quali siano i movimenti dei capi di Stato e di governo”, e commentando così le voci secondo cui il presidente degli Stati Uniti sarebbe potuto volare presto in Italia per presenziare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver ‘delegato’ al vicepresidente Vance la cerimonia d’apertura di San Siro. 

“Non ti aspetterai davvero che commenti i movimenti dei Capi di Stato e non ti deluderò perché non lo farò”, ha sottolineato il portavoce Cio. “Se hai una domanda su questo, penso che probabilmente dovrai porla alla Casa Bianca”, ha ribadito il Cio. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.