venerdì, 6 Febbraio , 26

Corea del Nord, pena di morte per chi guarda Squid Game o ascolta K-Pop

(Adnkronos) - Esecuzioni, lavori forzati e campi di...

Washington Post, in gioco le fondamenta del grande giornalismo americano: ecco perché

(Adnkronos) - I tagli al Washington Post, con...

Neurologa Cerri: “Nella Sla anche stare a tavola è terapia”

(Adnkronos) - "Ricevere una diagnosi di Sclerosi laterale...

Obesità, Khalil (Lilly Italia): “Sport e salute per un mondo più inclusivo”

(Adnkronos) - "Tra Lilly e Milano-Cortina 2026 esiste...
milano-cortina,-bagno-di-folla-per-roberto-bolle-tedoforo
Milano Cortina, bagno di folla per Roberto Bolle tedoforo

Milano Cortina, bagno di folla per Roberto Bolle tedoforo

Video NewsMilano Cortina, bagno di folla per Roberto Bolle tedoforo
Redazione-web
Di Redazione-web

Per le vie centrali della città e accanto alla Scala

Roma, 6 feb. (askanews) – Tra i tedofori protagonisti a Milano Cortina 2026 anche Roberto Bolle che ha percorso le vie centrali di Milano, passando anche accanto al Teatro Alla Scala e proseguendo per via Manzoni.Per l’étoile, simbolo di eleganza e gesto atletico nel mondo, bagno di folla, applausi e il saluto della gente che al suo passaggio ha urlato “grande Roberto”.Bolle ha poi affidato la fiaccola a Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, di cui è brand ambassador.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.