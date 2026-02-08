domenica, 8 Febbraio , 26

Valanga in Val di Fassa, travolti 5 scialpinisti italiani

(Adnkronos) - Una valanga si è staccata nella...

Goggia bronzo in discesa libera a Milano Cortina. Dramma Vonn, caduta e infortunio

(Adnkronos) - Sofia Goggia medaglia di bronzo nella...

Elezione in Giappone, partito premier Takaichi verso maggioranza: le proiezioni

(Adnkronos) - Giappone al voto oggi domenica 8...

Sanremo 2026, Michele Bravi: “Porto il cinema sul palco dell’Ariston”

(Adnkronos) - "Tornare a Sanremo per me è...
milano-cortina,-brignone:-“contenta,-diverso-se-l’anno-scorso”
Milano-Cortina, Brignone: “Contenta, diverso se l’anno scorso”

Milano-Cortina, Brignone: “Contenta, diverso se l’anno scorso”

AttualitàMilano-Cortina, Brignone: "Contenta, diverso se l’anno scorso"
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 8 feb. (askanews) – “Sono contenta della mia performance, visto come sono arrivata qui. So che se fossi arrivata qua l’anno scorso sarebbe stato diverso”. Federica Brignone commenta a Rai Sport, la discesa di Cortina che l’ha vista chiudere intorno al decimo posto quando ancora devono scendere tutte le atlete. “Chiaramente non sono quella dell’anno scorso, non ho gli stessi chilometri, non ho la stessa fiducia, non ho quello che avevo l’anno scorso, per cui sono molto molto contenta di quello che ho fatto oggi – ha aggiunto -. Per me fare comunque una prestazione del genere, per come stavo anche solo la settimana scorsa, è tanta roba ed è la prima tappa di un percorso olimpico ancora molto lungo”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.