milano-cortina,-brignone:-“contenta,-diverso-se-l’anno-scorso”

Roma, 8 feb. (askanews) – “Sono contenta della mia performance, visto come sono arrivata qui. So che se fossi arrivata qua l’anno scorso sarebbe stato diverso”. Federica Brignone commenta a Rai Sport, la discesa di Cortina che l’ha vista chiudere intorno al decimo posto quando ancora devono scendere tutte le atlete. “Chiaramente non sono quella dell’anno scorso, non ho gli stessi chilometri, non ho la stessa fiducia, non ho quello che avevo l’anno scorso, per cui sono molto molto contenta di quello che ho fatto oggi – ha aggiunto -. Per me fare comunque una prestazione del genere, per come stavo anche solo la settimana scorsa, è tanta roba ed è la prima tappa di un percorso olimpico ancora molto lungo”.