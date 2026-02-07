Milano-Cortina, Brignone: “Decideremo cosa è meglio per me”

Roma, 7 feb. (askanews) – “Le sensazioni sono buone, mi sono sentita meglio anche negli atterraggi. Nel pomeriggio faremo una riunione per decidere cosa è meglio per me”. Così Federica Brignone dopo le prove della libera femminile della discesa in programma domani. Soddisfatta Sofia Goggia: “Sono contenta delle mie linee e del feeling -le parole di Sofia Goggia- Ho provato le cose che volevo, eccetto la prima traversa: quella mi ha dato problemi ieri come a tante altre. La mia chiave sta molto lì, analizzando questa seconda prova”. Poi sulla cerimonia di apertura, che l’ha vista accendere il braciere a Cortina: “Un’emozione molto intensa , poi prendere la torcia dalle mani di Gustavo (Thoeni, ndr) è stato un immenso onore per me, come anche poterlo accendere in simultanea con Tomba e Compagnoni a Milano”