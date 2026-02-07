sabato, 7 Febbraio , 26

Valanga in Trentino, travolti quattro scialpinisti sopra il lago di Paneveggio

(Adnkronos) - Vasta operazione di soccorso in Trentino...

Federica Torzullo, oggi i funerali. Lutto cittadino ad Anguillara

(Adnkronos) - Si terranno oggi, sabato 7 febbraio...

Bologna, cavi tranciati vicino alla stazione: rallentamenti e ritardi dei treni fino a 2 ore

(Adnkronos) - La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata...

Fiducia in Meloni al 45%, Fratelli d’Italia primo partito al 31,5%

(Adnkronos) - Il 45 per cento degli italiani...
Milano-Cortina, Brignone: “Decideremo cosa è meglio per me”

Roma, 7 feb. (askanews) – “Le sensazioni sono buone, mi sono sentita meglio anche negli atterraggi. Nel pomeriggio faremo una riunione per decidere cosa è meglio per me”. Così Federica Brignone dopo le prove della libera femminile della discesa in programma domani. Soddisfatta Sofia Goggia: “Sono contenta delle mie linee e del feeling -le parole di Sofia Goggia- Ho provato le cose che volevo, eccetto la prima traversa: quella mi ha dato problemi ieri come a tante altre. La mia chiave sta molto lì, analizzando questa seconda prova”. Poi sulla cerimonia di apertura, che l’ha vista accendere il braciere a Cortina: “Un’emozione molto intensa , poi prendere la torcia dalle mani di Gustavo (Thoeni, ndr) è stato un immenso onore per me, come anche poterlo accendere in simultanea con Tomba e Compagnoni a Milano”

