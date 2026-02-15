Milano-Cortina, Brignone: esserci già traguardo, oro bis pazzesco

domenica, 15 Febbraio , 26

AttualitàMilano-Cortina, Brignone: esserci già traguardo, oro bis pazzesco
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 15 feb. (askanews) – “Ho tagliato il traguardo e ho pensato: ‘Non so se è abbastanza’, quando ho superato le ultime porte. Poi ho sentito la folla e ho detto: ‘Oh, forse sì’. Poi mi sono girata e ho visto il numero uno”. Così Federica Brigone, dopo la conquista della medaglia d’oro olimpica in gigante a Cortina, la seconda in questa edizione dei Giochi dopo quella in super-G. “Ho troppe emozioni. Non riesco a crederci, ancora una volta” ha aggiunto.

“So esattamente dove sono, ma è semplicemente pazzesco. Pazzesco il modo in cui sono arrivata qui. Il mio atteggiamento era semplicemente quello di essere felice di essere qui. Questo era già un traguardo. Essere tornata come atleta” ha proseguito.

“Forse è questa la sensazione. Non sentivo più pressione, non così tanta. Un po’ di più dopo il super-G. Sono riuscita a pensare alla mia sciata e a lasciarla andare” ha continuato.

Quanto all’inchino da parte delle sue colleghe medagliate nella zona del traguardo ha detto: “Abbiamo molto rispetto reciproco. Soprattutto con Sara” Hecto. “Siamo salite sullo stesso podio alle ultime Olimpiadi, e anche con Thea” Louise Stjernesund.

“C’è un rispetto speciale tra noi. Sono ragazze fantastiche. Sì, c’è competizione, ma non troppa. Cerco sempre di essere gentile e semplicemente me stessa. Forse è per questo che si sono inginocchiate, non lo so” ha concluso.

