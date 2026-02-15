milano-cortina,-brignone-in-testa-nella-prima-manche-del-gigante

Roma, 15 feb. (askanews) – Dopo l’oro olimpico conquistato nel SuperG Federica Brignone ha fatto registrare finora il miglior tempo nella prima manche del gigante femminile in corso a Cortina sulla pista Olympia delle Tofane. Secondo posto provvisorio per la tedesca Lena Duer a 34 centesimi e terzo per Sofia Goggia a 46 centesimi. Segue al quarto posto un terzetto di atlete con lo stesso tempo formato dall’italiana naturalizzata albanese Lara Colturi, dalla svedese Sara Hector e dalla norvegese Thea Louise Stjernesund. Vicinissime anche l’americana Mikaela Shiffrin al settimo posto, la canadese Valérie Grenier all’ottavo, la norvegese Mina Fürst Holtmann al nono posto e la neozelandese Alice Robinson al decimo. Le atlete in gara sono 76 in rappresentanza di 44 Paesi. La seconda manche è in programma alle 13.30.