Milano-Cortina, Buonfiglio: arrabbiato per giudizio contatto Sighel

Assago (MI), 18 feb. (askanews) – “Non è che mi dispiace, sono arrabbiato per lui perché forse quel metro di giudizio del giudice, sto dicendo forse, non è stato applicato in altre circostanze perché abbiamo visto anche nell’ultima gara che più o meno è successo lo stesso, ma non è stato preso nessun provvedimento”. Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, sull’eliminazione in semifinale di Pietro Sighel dei 500 metri short track dei Giochi olimpici di Milano Cortina dopo un contatto con il canadese Maxime Laoun giudicato regolare dal giudice di gara.

