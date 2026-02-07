milano-cortina,-buonfiglio:-“due-medaglie-grande-emozione”

Roma, 7 feb. (askanews) – “È una grandissima emozione iniziare con due medaglie e abbracciare Giovanni e Dominik. Questo è il premio per il loro impegno. La tensione era tale che non sono nemmeno riuscito a vedere la gara: ho alzato la testa solo dopo il traguardo, quando ho sentito l’urlo”. Lo dice il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, dopo la doppia medaglia in discesa libera con l’argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris alle Olimpiadi di Milano Cortina. “I miei complimenti vanno al presidente della Fisi Flavio Roda”, sottolinea Buonfiglio.