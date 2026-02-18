mercoledì, 18 Febbraio , 26

Milano-Cortina, Buonfiglio(Coni): Meloni? Avevo promesso podio oggi

Redazione-web
Di Redazione-web

Assago(Mi), 18 feb. (askanews) – “Eravamo seduti proprio vicino perché ieri mi hanno chiamato e mi hanno chiesto ‘ma domani vinciamo medaglie?’ e io dico ‘beh, se non succede nulla sì’ e meno male che ho mantenuto la promessa se no…”. Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, dopo la partenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dalla Milano Ice Skating Arena, dove ha assistito alla gara di short track staffetta femminile dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina che si è conclusa con l’argento all’Italia.

