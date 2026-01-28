milano-cortina,-cagnotto-tifa-brignone:-emozione-vederla-sugli-sci

La tuffatrice tedofora a Bolzano

Bolzano, 28 gen. (askanews) – Due campionesse protagoniste della tappa numero 51 del viaggio della fiamma olimpica.La fuoriclasse del pattinaggio sul ghiaccio Carolina Kostner ha passato la torcia alla tuffatrice Tania Cagnotto. Quest’ultima, una medaglia d’argento e una di bronzo alle Olimpiadi, è stata l’ultima tedofora di Bolzano, dove entrambe le sportiva sono nate.Le Olimpiadi sono “una bellissima festa e poi auguriamo all’Italia di volare alto”, ha detto dopo aver acceso il braciere sul palco della piazza Walther.Su quali gare la appassioneranno di più, non ha dubbi: “Ho seguito molto da vicino la storia di Federica Brignone, quindi, dopo il suo brutto infortunio, vederla adesso di nuovo sugli sci mi emoziona tanto. Quindi aspetto con ansia la sua gara, ovviamente non tralasciando nessuno. Mi piacciono tantissime altre discipline, dal pattinaggio sul ghiaccio, all’hockey”.