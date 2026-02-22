milano-cortina,-casellati:-italia-fiera,-capace,-all’altezza-della-sfida

Roma, 22 feb. (askanews) – “Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 hanno mostrato un’Italia fiera, capace, all’altezza della sfida. Organizzazione impeccabile. Emozioni vere. Vittorie straordinarie. Lo Stato ci ha creduto ed è stato un successo. Siamo un grande Paese e lo abbiamo confermato ancora una volta al mondo”. E’ quanto dichiara la ministra per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati.

“A Milano-Cortina è record di medaglie azzurre: 30. Il miglior risultato di sempre. Grazie alle nostre atlete e ai nostri atleti per aver onorato i nostri colori. Siete nella Storia”, conclude in un post sui social.