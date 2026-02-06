milano-cortina,-cerimonia-di-apertura-trasmessa-in-diretta-all’onu

Roma, 6 feb. (askanews) – Su iniziativa della Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni unite a New York, la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 è stata trasmessa in diretta anche al Palazzo di Vetro. Numerosi delegati dei Paesi presenti all’Onu, funzionari delle Nazioni Unite, giornalisti, hanno seguito con interesse le immagini proiettate sui teleschermi allestiti nella Delegates lounge, situata in prossimità dell’Assemblea generale, ove lo scorso 19 novembre è stata approvata per consenso la Risoluzione sulla Tregua olimpica facilitata dall’Italia.

Parlando pochi minuti prima dell’inizio della cerimonia, il vice rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni unite, Gianluca Greco, ha sottolineato l’impegno del Governo italiano e della Farnesina, su impulso del ministro degli Esteri Antonio Tajani, a facilitare il sostegno compatto dei Paesi membri dell’Onu alla Risoluzione sulla Tregua olimpica, sostegno tradottosi peraltro nelle ben 165 co-sponsorizzazioni ricevute.

Greco ha richiamato l’appello accorato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a rispettare la tregua, fare cessare le armi e a promuovere il ruolo ed i valori dello sport per la pace e la comprensione reciproca.

È intervenuta a rappresentare l’importanza per l’ONU del messaggio della tregua e dei Giochi la sottosegretaria generale delle Nazioni unite per le Comuniicazioni globali, Melissa Fleming, la quale ha tenuto a rimarcare la partecipazione alla cerimonia di apertura dei Giochi a Milano sia del Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, sia della Presidente dell’Assemblea generale, Annalena Baerbock.

Nel corso dell’evento, arricchito dalla presenza delle due torce, olimpica e paralimpica, messe a disposizione della Rappresentanza italiana all’Onu dalla Fondazione MilanoCortina, è stato inoltre trasmesso un videomessaggio della Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry.